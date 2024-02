Islamiäärmuslased otsivad võimalust korraldada Euroopas suur terrorirünnak

Afganistanis on Talibani võimuletulek toonud kaasa ISi haru ISKP tugevnemise. Selle ISi haru võimalused ja ambitsioonid korraldada välisoperatsioone ja värvata rünnakutele liikmeid väljastpoolt Afganistani on suurenenud. ISKP on viimastel aastatel suutnud edukalt kaasata Kesk-Aasiast ja Põhja-Kaukaasiast pärit islamiradikaale Euroopas rünnakuid sooritama, senini on need õnneks jäänud üksnes ettevalmistuse faasi.