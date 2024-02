Õiguskomisjon toetab Eesti ja Vene õigusabilepingu lõpetamist

Õiguskomisjoni esimees Eduard Odinets märkis, et õigusabileping kahe riigi vahel eeldab vastastikust usaldust teineteise õigussüsteemide vastu, ent kuni kestab Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu, ei saa meie idanaabriga seoses mingist usaldusest rääkida.

«Venemaa on sõda alustades rikkunud rahvusvahelist õigust ja ÜRO põhikirja põhimõtteid, riik on Ukrainas toime pannud raskeid sõjakuritegusid, inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi,» lausus Odinets ja viitas, et seega ei saa Eestil Venemaa õigussüsteemi vastu usaldust olla. «Kahepoolsed suhted Eesti ja Venemaa vahel tuleb säilitada vaid sel määral, mis on tingimata vajalik.»