Juudi kooli direktor Elina Beilinson ütles Postimehele, et on väikegümnaasiumide sulgemise mõttest ka varem kuulnud, aga tema kui koolijuhiga pole keegi asja arutanud. «Ma arvan, et see on lihtsalt nende (ministeeriumi – toim) seisukoht. Meie kooli sulgemisest pole ma rääkinud ei selle pidajaga, kelleks on Tallinna linn, ega ka kellegi teisega,» lausus ta. Beilinsoni sõnul tuleb juudi kooli gümnaasiumiosa tulevik selgeks teha läbirääkimiste käigus. «Kuna need ei ole alanud, ei suhtu ma olukorda ülemäära pessimistlikult,» mainis koolijuht. «Ma ei võtaks asja praegu nii tõsiselt. See on plaan, aga võib-olla ka läbirääkimiste teema. Meie tahame teada, mis sellega kaasneb.»