Isamaa: automaksu eelnõu diskrimineerib maapiirkondi ja selle tegelik mõju on läbianalüüsimata

Esmaspäevasel riigikogu istungil osundasid opositsioonisaadikud, et valitsuskoalitsioon on rikkunud automaksu eelnõu menetlemisel kehtivaid õigusloome tavasid ja senist parlamentaarset praktikat. Sellele vaatamata hääletas koalitsioon üksmeelselt eelnõu ikka kolmapäevase istungi päevakorda, kuigi eelnõule polnud lisatud nõutud kooskõlastustabelit.

«Nüüdseks on dokument riigikogu liikmetele edastatud ning seda lugedes on ilmne, miks koalitsioon selle avaldamisega nõnda kaua viivitas. Suur osa vastuargumentidest automaksu kehtestamisele, mida Isamaa on läbivalt esile toonud, on ka kooskõlastustabelis kirjas – seda ministeeriumide ametlikes vastustes, mida valitsus on otsustanud seadust kokku pannes ignoreerida,» ütles Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder.

Nii on mitu ministeeriumi osundanud, et seaduses ette nähtud maksuvabastus jätab enda alt välja 99,5 protsenti raske või sügava puudega inimestest. Ühtlasi viidatakse, et maksu kehtestamise negatiivne mõju ettevõtlusele ja sisemajanduse kodutoodangule on läbi analüüsimata.

«Automaks koormab ebaproportsionaalselt Eesti peresid ja maapiirkondades elavaid inimesi. Sellele argumendile on rahandusministeeriumil läbivalt ainult üks argument: vanade autode eest tuleb vähem maksta. Nende väide lekib aga rohkem kui sõel,» rõhutas Seeder.

Nii näiteks on regionaalministeeriumi seisukoht: «Igasugune täiendav ühetaoline maksukoormus mõjutab suuremal määral madalama sissetulekuga inimesi. Lisaks sellele puuduvad maapiirkondade elanikel ka suuresti alternatiivid, kuna vahemaad on pikemad ning ühistranspordi kvaliteet ja kättesaadavus on oluliselt kesisem kui linnapiirkondades.» See kriitika on aga jäänud seaduseelnõus arvestamata.

Seeder lubas, et Isamaa jätkab võitlust automaksu vastu ja kui valitsus selle siiski parlamendist läbi surub, siis tühistab Isamaa võimule tulles maksu täies mahus.

«Kooskõlastustabelis kirjas olnud väide, et automaksu kehtestamisel tuleb «lähtuda riigi huvist jätkata eksisteerimist», näitab vajadust valitsus välja vahetada, et rahvas saaks eksisteerida ja majandus areneda.»