Andrei Korobeinik: automaks süvendab maal elavate inimeste vaesust

«Maal elavatel inimestel on suurem sõltuvus autost kui linnaelanikel. Pikemad vahemaad, piiratud ja käesolevast aastat tasuliseks muutunud ühistranspordivõimalused ning hajaasustus muudavad auto omamise hädavajalikuks. Seega mõjutab automaks maapiirkondade elanikke rohkem, kuna autot peetakse peamiseks transpordivahendiks,» lausus Andrei Korobeinik.

Pärnumaalt valitud saadik tõi esile, et maapiirkondades on sissetulek reeglina madalam ja ebastabiilsem kui linnades ning autot kasutatakse tööle sõiduks ja eluks vajalike toimingute tegemiseks.

«Kauplused, arstiabi ja haridusasutused on tihtipeale kodust kaugemal ja see suurendab vajadust isikliku transpordi järele. Kui auto omamine muutub kallimaks, võib see mõjutada teenuste kättesaadavust ja inimeste igapäevaelu,» rääkis Korobeinik.