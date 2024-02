TELEHOMMIK ⟩ Peterkop: tagaotsitavaks kuulutamine on tunnustus hea töö eest

«See on hirmutamistaktika. Venemaa pole õigusriik ja kasutab oma asutusi, et mõjutada teisi riike ja seda tuleb võtta osana infosõjast,» ütles Peterkop.

«See ei ehmatanud mind ja alguses tundus libauudisena,» ütles Peterkop, lisades, et hiljem vaadates seda, mida see reaalselt kaasa toob, sai selgeks, et eks on nüüd riike, kuhu minna ei tasu.