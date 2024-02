Välisministeerium kutsus seoses Kaja Kallase tagaotsimiskuulutusega välja Venemaa asjuri.

Välisministeeriumi esindaja avaldas Venemaa ajutisele asjurile nördimust, et Eesti ametiisikute nimed on kantud Venemaa siseministeeriumi tagaotsitavate inimeste nimekirja. Välisministeerium palus asjurilt sellele infole kirjalikku selgitust.

Ühtlasi informeeris välisministeerium Venemaa esindajat, et sellised Venemaa riigi sammud ei avalda meie poliitikale soovitud mõju ning Eesti ei muuda oma suunda Ukraina toetamisel.

Teisipäeval jõudis avalikkuse ette, et Venemaa siseministeerium algatas kriminaalasja Eesti peaministri Kaja Kallase ja riigisekretäri Taimar Peterkopi vastu, aga ka Leedu kultuuriministri ja Leedu Seimi liikmete vastu.

Kreml teatas teisipäeval, et kuulutas Eesti peaministri Kaja Kallase ja mitmed teised kõrged Baltimaade ametikandjad tagaotsitavaks Moskva suhtes vaenuliku tegevuse tõttu.

«Need on inimesed, kes panevad toime vaenulikku tegevust ajaloolise mälu ja meie riigi vastu,» ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele.

Venemaa on korduvalt kritiseerinud Eestit nõukogudeaegsete mälestusmärkide mahavõtmise eest. Vene siseministeeriumi tagaotsitavate andmebaasi põhjal on Kallas tagaotsitav «kriminaalkoodeksi alusel». Andmebaasis on tagaotsitava pilt, kuid süüdistust ära toodud ei ole.