OTSUSTATUD ⟩ Ukraina sõja mõjul kerkib Kõpu tuletorni kõrvale kaugseireradar

Hiiumaale turistide seas populaarse Kõpu tuletorni lähedale on otsustatud püstitada võimas õhuseireradar, kuid muist hiidlasi on mures, kuidas sobitub see 16. sajandist pärit kultuurimälestisega ning milline võib olla radari mõju tervisele.