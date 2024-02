Linn kavandab Piritale uut lasteaeda

Abilinnapea Madle Lippuse sõnul soovitakse Lepiku kinnistule rajada terviklik väliruum, sealhulgas uushaljastus ja mängualade lahendus, mis on võimalikult loodust säästev ja väärtustaks olemasolevat looduslikku keskkonda. «Lepiku asumisse lasteaia kavandamine on osa linna uuest strateegilisest suunast, mille eesmärk on luua uusi lasteaiakohti piirkondadesse, kus kodulähedased lasteaiad puuduvad. Lasteaedade asukoha valik lähtub ruumilisest analüüsist, mis arvestab linlaste elukohti ja jalgsikäigu teekondi ning pikkusi. Selle põhjal oleme koostanud pingerea uutest lasteaedadest, mille ehitamine leevendab lasteaiakohtade puudust eelkõige just nendes piirkondades, kus neid hetkel lihtsalt ei ole,» rääkis Lippus.