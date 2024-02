Hämamise meistriklass: millal Ossinovski oma Vene ettevõtte maha müüs?

Vene tollideklaratsioonidest loeb välja, et Ossinovskile kuuluvad Skinest Grupi Eesti ja Läti ettevõtted on 2023. aasta augusti ja oktoobri vahel toonud Venemaalt vedurite ja raudtee varuosi, sealhulgas on kaubad Venemaalt teele pannud Skinesti enda Vene ettevõtte Skinest AGV. Sellega seoses tekkis küsimus, millal Skinest oma Vene ettevõtte maha müüs? Skinesti 2022. aasta majandusaruanne räägib müümisest mineviku vormis: «2023. aastal müüs kontsern maha Venemaaga seotud varad ning väljus Venemaa veeremi renditurust.» Kõik ettevõtlusega kokku puutunud inimesed teavad, et eelmise majandusaasta aruanne tuleb esitada 30. juuniks ning tekib kujutlus, nagu ettevõtted oleks müüdud esimesel poolaastal. Postimees pöördus Skinest Grupi poole vastuste saamiseks, sealhulgas küsimusele, et millal Skinest AGV (nüüd uue omaniku all kannab nime SK AGV) maha müüdi ja mis hinnaga. Päringule ei vastatud ning selle asemel tegi Skinest Grupp antud teemasid puudutava avalduse pressiteatena, mis saadeti teises seas ka Postimehe ajakirjanikule.