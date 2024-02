Kui luuremängud kõrvale jätta, ei ole juhtunu mitme eksperdi ja teadlase arvates merenduslikult loogiline ja paljud asjad ei klapi. «On väga ebatõenäoline, et ankur lohises nii pikalt mööda merepõhja, et laeval seda ei teatud ja laev ei hakanudki peatuma,» rääkis «Pealtnägijale» Prantsuse mereakadeemia teadur Michael Delaunay. Tema hinnangul on väga ebatõenäoline, et see oli õnnetus ja et ankrut ei lastud meelega merepõhja.