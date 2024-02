Euroopa Komisjon andis Eestile Balticconnectori purunemise uurimiseks ligi 100 000 eurot

Pärast Nord Streami torujuhtme sabotaaži on komisjon kiirendanud tööd elutähtsa taristu vastupidavuse loomisel kolmes valdkonnas: valmisolek, reageerimine ja rahvusvaheline koostöö. Eesmärgiks on kiiremini reageerida intsidentidele, mis mõjutavad taristut piirideüleselt. Tugevdatud on ka koostööd ELi ja NATO vahel. 2023. aasta jaanuaris moodustasid komisjoni president Ursula von der Leyen ja NATO peasekretär Stoltenberg ka vastava töörühma.