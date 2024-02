Pevkur: uued kaitseplaanid on vajadusel juba rakendatavad

«Oleme NATO kaitseplaanidega õigel kursil ja kindlasti on need vajadusel rakendatavad. Samal ajal on aga ka vaja oluliselt suurendada NATO riikides kaitseinvesteeringuid, sest Venemaa Ukraina-vastane sõda on näidanud, et kaitsevaldkond on olnud aastakümneid alarahastatud ja samamoodi jätkata ei ole võimalik,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Kaitseminister toonitas, et alliansil peavad olemas olema kõik vajalikud üksused, sealhulgas varustus, relvasüsteemid ja laskemoon, tagatud logistika ja kõik muu vajalik nii enda kaitsmiseks kui ka Venemaale selge sõnumi saatmiseks – NATO ründamist pole mõtet isegi kaaluda.