Ida prefektina jätkab Tarvo Kruup

Ida prefekt Tarvo Kruup kinnitas, et ta on oma meeskonnaga rahul ning tunneb end Ida prefektuuri eesotsas tugeva ja julgena. «Elu on näidanud, et tuleme igasugustest olukordadest võitjana välja. Suudame ohte adekvaatselt hinnata, sellest lähtuvalt oma tegevusi planeerida ja nendele ohtudele vastu astuda. Mul on uhke tunne olla Ida prefektuuri eesotsas ja meie inimestega koos töötada,» rääkis Kruup.

«Edasiminekuid on viimaste aastate jooksul olnud pea igas valdkonnas. Meil on võrreldes varasemaga palju parem ülevaade piiril toimuvast ja märkimisväärselt on tõusnud meie suutlikus sündmustele reageerida. Me saame paremini infot laste vastu suunatud raskete kuritegudega kohta. Samuti oleme Virumaal suutnud oluliselt tõsta nende inimeste osakaalu, kes kasutavad dokumentide taotlemisel PPA iseteenindust. Oleme saavutanud häid tulemusi vaatamata sellele, et meil on inimesi puudu. Meid on endiselt vähe, aga nutikas politseitöö peab jätkuma ja vastama Eesti inimeste ootustele ka edaspidi,» lisas prefekt.