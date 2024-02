Venemaa on kandnud kriminaalkorras tagaotsitavate nimekirja Balti riikide ja Poola riigitegelased, kes on otsustanud teisaldada avalikust ruumist Nõukogude monumendid. Eestist on nimekirjas peaminister Kaja Kallas ja riigisekretär Taimar Peterkop. See on esimene kord, kui Venemaa paneb välisriigi juhi sellisesse nimekirja.