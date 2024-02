ROHKEM RAHA ⟩ Ministeerium kavandab väärteotrahvide suurendamist

«Samas on isikule määratava trahvi põhieesmärk suunata teda just õiguspärasele käitumisele, kuid liiklusrikkumiste tase on püsinud viimastel aastatel praktiliselt muutumatuna, samuti nende tagajärgede, näiteks inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv,» märkis justiitsminister Kalle Laanet siseministeeriumile saadetud pöördumises.

Väärteokaristuste trahvi määrad on püsinud alates 2002. aastast. Praegu on üheks trahviühikuks 4 eurot. Hoiatustrahvid, välja arvatud sõidukiiruse ületamise eest määratava trahvi arvutamise aluseks olev summa ei ole muutunud alates 2008. aastast.