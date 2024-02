President Karis kultuurisõbra tunnustamisel: meie ühiskondlik vaimne tervis on paljuski kreenis

President Karise sõnul on meie ühiskondlik vaimne tervis paljuski kreenis, kuna meie ümber on palju kiusu ja vägivalda - nii sõnalist kui füüsilist, nii meedias kui koduste seinte vahel, nii peidetud agressiivsust kui avalikku ära panemist. «Selline kultuursest suhtlusest irdumine ja inimliku lugupidamise kadumine on toimunud hiilivalt, kuid meie kõigi silme all eeskätt avalikus ruumis, kust see kandub edasi sotsiaalmeediasse, igapäevasuhtlusse,» rääkis riigipea. «Kaob empaatia ja hoolivus. Esile kerkivad madalad instinktid, mida kultuursus on suutnud seni kontrolli all hoida.»