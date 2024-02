Tõstamaa koolijuht: väikeklass ei ole luksus

Kuku raadio saates «Käsi pulsil» väitis Kallas, et ministeerium ei ole teinud ettepanekut sulgeda kõik alla saja õpilasega gümnaasiumid. «Oleme alustamas läbirääkimisi ehk saatnud kirjad omavalitsustele, kellel on gümnaasiumiastmed, kus on väga vähe õpilasi ja kelle puhul näeme, et järgmise viie-kuue aasta jooksul kahaneb nende arv veelgi,» rääkis Kallas. «Ettepaneku kõnelusteks oleme teinud omavalitsusele, kus gümnaasiumiosas on kuni 40 õpilast. Riik võtab sel juhul õppekohad oma pidada ja need avatakse kas mõnes lähedal asuvas riigigümnaasiumis või kokkuleppel muu omavalitsusega teistes gümnaasiumides.» Tõstamaa keskkooli direktori Toomas Miti hinnangul piisab gümnaasiumi käigushoidmiseks ka sellest, kui klassis on 10–15 õpilast, seda enam, et nii mõnegi lapse võimekus avaldub siis paremini. «Väiksemas klassis saab igaüht eraldi aidata ja õpilane mõistab teemat paremini. Öelda, et see on luksus, saab mõni Exceli-inimene, kes vaatab ainult raha poolt. Pärnu linn on öelnud, et nemad ei saaks Tõstamaa ja Lihula kooli õpilasi vastu võtta, sest ei jätku õppekohti. Vaatame sedagi, milline saaks olema õpilaste koolitee – bussiga kaugel käies võib sellele kuluda kolm tundi päevas. Kuhu jääb sellisel juhul huviharidus? Õpilaskodudele pole ju ka mõeldud.»