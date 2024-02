FOTO ⟩ Ääsmäel põles kõrvalhoone lahtise leegiga

Päästeameti pressiesindaja sõnul teatati kell 21.56 Häirekeskusele, et Ääsmäel on näha leeke. Selgus, et süttinud on ühe majapidamise kõrvalhoone, kuhu on ladustatud puitu. Kõrvalhoone paikneb elumajale küllalt lähedal, aga päästjatel õnnestus tule kandumine elamule ära hoida

Ääsmäel süttis ühe majapidamise kõrvalhoone. Lugeja foto