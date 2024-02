Mõned minutid enne kella 22 laekus Häirekeskusele teade, et Jõgeva-Mustvee tee 27. kilomeetril on sõiduauto teelt välja sõitnud ning katusele paiskunud. Masinas oli kolm inimest, neist kaks said omal jõul välja, kolmanda välja saamiseks oli vaja päästjate abi.