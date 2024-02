Haapsalu politseijaoskonna menetlusgrupi juht Vello Palmits ütles intervjuus Postimehele, et politsei on saanud juhtunu kohta inimestelt kümneid vihjeid, mida kõiki kontrollitakse. Kuigi vihjed ei ole seni lapse ema tuvastada aidanud, on politsei kontrollkäikudega tuvastanud mitu abivajavat lapseootel ema, kelle puhul on olnud vajalik sotsiaaltöötajate sekkumine.