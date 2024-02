Toomasti (RE) hinnangul on vastuvõetamatu, et Nõmme linnaosavalitsus ja linnaosakogu kui avaliku võimu organid peavad töötama hoones, mis on kaunistatud stalinistliku sümboolikaga. Nõmmel Valdeku tn 13 asuv U-kujuline linnaosavalitsuse hoone ehitati aastatel 1950–1951 koolimajaks. Kolmekorruselise hoone fassaadi ülaservas, peasissepääsu kohal on tollases stiilis vapitaoline moodustis, mis kujutab endast maakera kohal seisvat viisnurka. Väiksemad viisnurgad on ka hoone mõlema tiiva otstes.