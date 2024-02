Terav olukord: Jõhvi mees sihtis stardipüstoliga politseinikke

Kliimanti sõnul on stardipüstol äravahetamiseni sarnane tulirelvaga. «Visuaalselt ega laskude järgi ei ole võimalik neid eristada. Seega on arusaadav, et ümbritsevad inimesed tunnevad hirmu ja politseinikud ei tea enne, kui nad relva lähedalt näevad, kas tegemist on tulirelva või millegi muuga. See tähendab, et selliste juhtumite korral lähtuvad politseinikud alati sellest, et tegemist on tulirelvaga ja seetõttu ka väga suure ohuastmega sündmusega,» selgitas ta. Sellises olukorras on politseinikel lubatud kasutada ka tulirelva, lisas Kliimant.