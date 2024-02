Riigikontrolli hinnangul on liiklusohutuse programm õhku täis ja selle eesmärgid ebareaalsed

Lisaks tähendab ohutusnõuete täitmata jätmine raudteeülesõitudel ja ülekäikudel, et oluliselt kiirem reisirongiliiklus lükkub kaugemasse tulevikku.

«Liiklusohutuse programm praegusel kujul on õhku täis ja Eesti on oma riiklikust eesmärgist liikluse alal kaugele jäänud,» leidis riigikontrolör Janar Holm. «Hulk aastaid on Eesti liikunud liiklussurmade vähenemise kursil, kuid see liikumine on viimastel aastatel peatunud ja eesmärgist ollakse kaugenemas. Kuigi paberile on pandud kiiduväärseid eesmärke, ei kaasne nende eesmärkidega kaugeltki piisaval määral raha ega küllaldast tegevust.»

«Vastuolu lahendamiseks on kaks võimalust. Kas rahastada eesmärgi täitmiseks vajalikke tegevusi või viia eesmärgid tegelike võimalustega vastavusse. Eesmärk, mille täitmine ei ole ressurssidega tagatud, võib olla sisult õige ja üllas, kuid illusiooni loomise asemel on ausam rääkida avalikkusele, mida on tegelikult võimalik olemasolevate ressurssidega saavutada,» lausus Holm.

Liiklusohutuse programmi eesmärk 2025. aasta lõpuks on, et kolme aasta keskmisena ei hukkuks liikluses üle 40 inimese, kuid riigikontrolli hinnangul ei ole selle saavutamine järgmise aasta lõpuks tõenäoline. Kolme aasta keskmisena on hukkunute arv püsinud juba viimased kolm aastat ligikaudu 55 peal ja sihttase on libisemas kättesaamatusse kaugusesse.