Jüri Ratas: Keskerakonna liikmed hirmutavad venelasi küüditamisega

«Seda on juba kurb vaadata, kuidas mainekad keskerakondlased tegelevad erakonna marginaliseerimisega ja külvavad ühiskonnas asjatut hirmu. Keskerakonna juhatuse liige Lauri Laats väidab avalikus meedias, et venekeelsed inimesed ei soovi anda allkirju Kaja Kallase tagasiastumiseks, sest elatakse hirmus, et neid hakatakse seepärast riigist välja küüditama,» kirjutas Ratas sotsiaalmeedias, viidates venekeelses Delfis ilmunud loole.

Ratas lisas, et Keskerakonna noortekogu esimees Valentina Bortnovski lisab hirmutamisele veel õli tulle ja väidab, et venekeelsed inimesed kardavad, et neilt võetakse Eesti kodakondsus.

«Sellisel ebamoraalsel hirmutamisel ei saa olla ühiskonnas kohta. Kui mures inimene isegi väljendab kartust, siis poliitiku ülesanne peaks olema need alusetud hirmud ümber lükata. Varasemalt Keskerakond selliselt ka käitus. Kahju, et Keskerakonna paradigma on muutunud,» märkis Ratas.

Tema sõnul peab poliitikute ülesanne olema inimesi julgustada poliitikas kaasa rääkima, kartust ühiskonnas vähendada, mitte hirmutada ja anda kindlust, et saame üheskoos seista meile oluliste väärtushinnangute eest.

«Eesti on demokraatlik maa, kus sõnavabadus on lubatud,» lisas Ratas.

Ratas lisas oma postitusele kahe keskerakondlase selleteemalistele sõnavõttudele sotsiaalmeedias. Delfi uudist Lauri Laatsiga jagasid riigikogu liige Aleksandr Tšaplõgin ja Keskerakonna noortekogu esimees Valentina Bortnovski.

«Lauri on muidugi super. Ei karda tõtt rääkida: «Näiteks, kui kogusime allkirju Kaja Kallase tagasiastumiseks. Peamiselt venekeelsed ütlesid, et toetavad meid, aga allkirja anda ei taha – kartsid. Et võidakse välja visata. Kas saate aru, milleni me oleme jõudnud? Inimesed elavad hirmus, et meid küüditatakse.»,» kirjutas Tšaplõgin.

Uudist Lauri Laatsist jagas ka Valenrina Bortnovski, kes alustas oma postutust sõnadega. «Kahju, aga see on FAKT.»

«Allkirjade kogumise käigus suhtlesin Lasnamäel isiklikult inimestega. Inimeste silmis on hirm, hirm selle ees, et oma arvamuse avaldamise eest võidakse neilt kodakondsus ära võtta, või mis veel hullem, riigist välja saata. Kas me unistasime oma kodumaal sellisest elust?» kirjutas Keskerakonna noortekogu juht.

Aleksandr Tšaplõgini ja Valentina Bortnovski postitused. Foto: Ekraanitõmmis