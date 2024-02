Välisministeerium kutsub hübriidoperatsiooni tõttu välja Venemaa ajutise asjuri

Ministeerium kutsub asjuri välja pärast teadet, et kaitsepolitsei ja riigiprokuratuuri kahtlustuse järgi korraldasid Venemaa eriteenistused Eestis hübriidoperatsiooni, andes muu hulgas juhiseid siseminister Lauri Läänemetsa (SDE) auto lõhkumiseks ja monumentide rüvetamiseks mitmes kohas Eestis.

Välisminister Margus Tsahkna sõnul on selge, et Venemaa püüab süstemaatiliselt meie ühiskonda õõnestada, korraldades hübriidoperatsioone meie riigi, inimeste ja turvalisuse vastu.

«Samuti on selge, et meie ei murdu ja me jaoks ei ole Venemaa hübriidtegevustes midagi üllatavat,» ütles Tsahkna.