Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross (RE) tõdes, et kui viimaste sündmuste seotus Vene eriteenistusega on tõendatud, on igal juhul tegemist eskalatsiooniga.

«Sellise tegevuse eesmärk on tekitada hirmu ja luua ettekujutust, et meil on jõude, kes on valmis valitsuse ja kehtiva korra vastu astuma. See ei pruugi olla ehtne, aga kui sellist tegevust importida, õnnestub võib-olla mõned söed põlema saada. Tundub, et ka viimaste sündmuste taga on mingisugune destabiliseerimiskatse. Tasand, millel nad tegutsevad, on ühest küljest üha agressiivsem ja teistest küljest mitte nii varjatud, kui varasematel aegadel,» ütles Kross.