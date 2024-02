Häirekeskus sai kell 16.14 teate, et Saue vallas Tule tänaval on tööstushoone seinal süttinud isolatsioon. Esimesena olid kohal Saue vabatahtlikud päästjad kell 16.20. Kohapeal selgus, et tuli oli juba levinud katusest välja.

Päästeameti sõnul ei ole veel teada, miks hoone süttis. «Praegu käivad aktiivsed päästetööd,» sõnas pressiesindaja.

«Päästetööd teeb keeruliseks tuli, mis on sisemiste konstruktsioonide vahel. Väga keeruline on sinna ligi pääseda,» sõnas päästeameti pressiesindaja. Tema sõnul on praegu konstruktsioonide tõttu päästjatel raske tulekollet kätte saada.

Päästeameti pressiesindaja sõnul ei ole tuli otseselt väga suur, kuid ometi piisavalt suur, et levida. Tehasehoone kustutustööd teeb raskeks asjaolu, et majal on kõrge lagi.

Päästeameti pressiesindaja sõnul võib kustutustöödega kaua aega minna.

Päästeamet palub kõikidel piirkonna (eeskätt Saue mõisa ümbruskond) elanikel kodude uksed-aknad suletuna hoida ja sundventilatsioon välja lülitada.

Kohapeal olev pealtnägija sõnas, et üle Saue levib ebameeldiva lõhnaga toss ning värvimistoast paistab lahtine leek. Pealtnägija sõnul olid süttimise põhjuseks pidanud kohalikud seda, et tuli oli lahti läinud värvimistoas ehitajate tõttu.