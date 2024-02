20 lapsevanemat taotlesid halduskohtule esitatud kaebuses vallavolikogu 24. märtsi 2022. aasta otsuse tühistamist, mis nägi haridusasutuste ümberkorraldamise raames ette Metsküla kooli tegevuse lõpetamist iseseisva asutusena. Kohus leidis, et kui avalikul võimul ei ole vahendeid koolivõrgu ülalpidamiseks, on möödapääsmatu selles muudatuste tegemine sõltumata sellest, millistele tunnustele vastavat haridusvõrku tuleb pidada ideaaliks. Kohtul ei tekkinud kahtlust, et Lääneranna vallal puudub rahaline võimekus ning seetõttu võib asjakohaste otsuste tegemata jätmisel või nende edasilükkamisel saada kahjustada hariduse kvaliteet vallas tervikuna.