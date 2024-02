Eestis elavad Vene kodanikud saavad siin valimistel osaleda ainult Venemaa Föderatsiooni saatkonna territooriumil Tallinnas. Nii nagu tõmmati 2022. aasta kevadel pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse koomale siinsed Vene diplomaatilised esindused – need suleti Tartus ja Narvas –, on valimisjaoskondade arvu vähendatud varasemalt üheksalt miinimumini. Põhimõtteliselt ei ole tegu muidugi valimistega, vaid järjekordselt Venemaa presidendi Vladimir Putini ümbervalimise päevaga. See on ka Eesti välisministeeriumi väljendatud seisukoht: tegemist pole valimisega, vaid valimispettusega.