Esmaspäevast on Tallinnas Õismäel, Mustamäel ja Lasnamäel väljas noorte kunstnike näitus «Hetk», kus suurtel reklaampindadel on kujutatud vaateid hävinenud linnaruumile. Venemaa täiemahuline agressioon on lõhkunud turvalise maailma mitte ainult Ukrainas, vaid ka mujal Euroopas, ent idanaabri hävitus- ja tapatööd ei näi niipea lõppevat. Sõjaga kaasnev äng otsib inimestest väljapääsu, seda maha suruda pole mõistlik ega tervislik. Sestap pole imestada, kui ühiskondlikult valusat kohta puudutav näitus meedia kihama paneb – see olevatki hea kunsti tunnus.