Keskerakonna fraktsioon tahab takistada automaksu eelnõu menetlemist

«Peame mootorsõidukite maksu sügavalt ebaõiglaseks. Meie hinnangul karistab selline koalitsiooni ettepanek sõidukite omanikke ebaproportsionaalselt ega arvesta piisavalt üksikisikute ja ettevõtete majanduslikke olusid,» ütles Andrei Korobeinik.

«Valitsuse ebaõnnestunud poliitika tõttu on Eesti majandus vabalanguses, ettevõtjate kindlustunne väheneb ja inimeste toimetulek halveneb. Selle asemel, et kehtestada automaks, kutsub Keskerakond valitsust mõtlema majanduse elavdamisele ning õiglasematele lahendustele nagu pangamaks, mis võiks majanduskeskkonda positiivselt mõjutada,» märkis ta.

Korobeinik lisas, et kuigi Keskerakonna fraktsiooni eesmärk on automaksu eelnõu menetlemise pidurdamine, ei soovita seisata parlamendi tööd. «Siiski näeme obstruktsiooni kui vajalikku meedet, et juhtida tähelepanu automaksu eelnõu probleemidele ja vältida selle vastuvõtmist. Automaks kahjustab kõige rohkem maal elavaid inimesi ning vähemkindlustatud ja paljulapselisi peresid. Me ei pea seda õiglaseks,» selgitas saadik.

Korobeiniku sõnul on obstruktsioon demokraatlikus parlamentarismis tunnustatud ja tihti ka ainus vahend, mida kasutatakse vastuoluliste initsiatiivide takistamiseks. «Ka õiguskantsler Ülle Madise on avaldanud arvamust, et parlamentaarne konsensus on demokraatia toimimiseks oluline. Tema sõnul tuleb kokkuleppedemokraatias püüda suurtele muudatustele leida võimalikult lai toetus, ühiskonda arendada samm-sammult ja nii, et ei tekiks teravaid vastasseise ega üldrahvalikku vimma oma riigi vastu,» rääkis Keskerakonna juhatuse liige.

Korobeinik selgitas, et Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud on suunatud mitte ainult eelnõu menetlemise aeglustamisele, vaid ka alternatiivsete lahenduste esiletoomisele, mis võiksid paremini teenida kogu ühiskonna huve. «Keskfraktsioon on pühendunud konstruktiivsele dialoogile ja kompromissi otsimisele, et tagada parimad võimalikud lahendused Eesti inimestele,» kinnitas ta.