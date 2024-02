Mikenberg põhjendas istungite osaliselt kinniseks kuulutamist sellega, et uurimisele tulevad spetsiifilised tõendid ning arvestades seda, kuidas kriminaalasja on seni sotsiaalmeedias negatiivse alatooniga kajastatud, on suur tõenäosus, et avaliku istungi korral kajastatakse neid spetsiifilisi tõendeid samamoodi.