Bonnieri preemia läks jagamisele Delfi Meedia ja ERRi ajakirjanike vahel

Täna lõuna ajal toimus Tallinnas Äripäeva toimetuses tseremoonia, kus Hans-Jacob Bonnier avalikustas uuriva ajakirjanduse auhinna 2023. aasta võitjad ja andis üle auhinnad.



Bonnieri preemia võit läks sel korral jagamisele: võitjad on Eesti Rahvusringhäälingus ilmunud lood, mis vallandasid ja arendasid nn idavedude skandaali ja mis ilmusid 23. augustil «Peaministri abikaasale osaliselt kuuluv ettevõte jätkab vedusid Venemaale» (autor on Aleksander Krjukov) ja «Kallas: mina ei tegele oma abikaasa äritegevusega» (autor Madis Hindre) ja 29. augustil «Arvo Hallik ei kavatse osalusest Stark Warehousingus loobuda» (autor on Karin Koppel) ning Eesti Päevalehes ja Eesti Ekspressis ilmunud artiklid, mis tõid esmakordselt välja Slava Ukraini annetuste kasutamise skandaali tegelikud telgitagused ning näitasid, kellele, kuidas ja kui palju raha liigutati. Artiklite autorid on Holger Roonemaa Herman Kelomees, Matthias Kalev, Anna Mõrunjuk ja Martin Laine. Artiklid ilmusid 15. aprillil «Lvivi jõukas abilinnapea, küünetehnik ja Eesti «aasta inimene». Slava Ukraini miljoni euro saladus» ja 19. mail ««KEEGI PEAB SILMA PEAL HOIDMA, ET TA HÄID INIMESI PALJAKS EI VARASTAKS.» KUIDAS JOHANNA-MARIA LEHTME KÄE ALL SAI SLAVA UKRAINI HEATEGEVUSEST BISNIS».