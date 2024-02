Õiguslikult puudub inimesel süü, kui ta ei saa aru oma teo keelatusest ja see eksimus on temale vältimatu. Kohus leidis, et Eamets püüdis endale selgeks teha, kas ta tohib Tartu Ülikooli nimel lepingut sõlmida ja allkirjastada, olles ise Pere Sihtkapitali Sihtasutuse nõukogu liige. Ta küsis nõu ka õigusharidusega juristidelt, kuid ei saanud kinnitust, et lepingu sõlmimisel oleks tegemist huvide konfliktiga.