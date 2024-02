Tallinna transpordiameti juhataja Indrek Gailan selgitas, et suunaviitade vähendamise eesmärk on korrastada linnakeskkonda. «Vajalik on süsteemne lähenemine, sest linnas on kohti, kus erinevaid viitasid on väga palju kobaras koos, mis rikuvad tänavate visuaalset ilmet,» ütles Gailan.

«Lisaks toetab korrastamise mõtet see, et traditsiooniline viis, kuidas suunaviitasid on varem tänavapostidel kasutatud sihtkohtade leidmisel, on muutunud digitaalsete navigeerimisvahendite tõttu üha vähem vajalikuks. Kõik olulised sihtkohad on juba leitavad populaarsete rakenduste, nagu Waze'i, Google Mapsi või kodulehtede abil aadressi järgi. Seetõttu ei näe me suunaviitade täiendava lisamise vajadust ning alustame nende järk-järgulist vähendamist,» lisas Gailan.