Oleviste kirik katab taas puuduses inimestele riigi sünnipäeva eel laua

Oleviste Hoolekande esindaja Riina Solmani sõnul on nad koos vahvate liikmetega juba 23 aastat kutsunud puuduses inimesi riigi aastapäeva tähistama. «Viimaste aastate kriiside tulemusel on elukalliduse tõus oma töö teinud,» rääkis Solman, lisades, et maksutõusud on viinud raskustesse ka paljud need pered, kes seni on suutnud omadega hakkama saada.