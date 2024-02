Päästeameti pressiesindaja rääkis Postimehele, et kaubanduskeskuse raudteepoolses laohoones puhkes põleng, mistõttu oli suits katusest väljas. Kohapeal oli üle kümne päästekomando, sh vabatahtlikud.

Keskuses viibinu rääkis Postimehele, et keegi ei olnud paanikas, kõik keskuse külastajad tegutsesid tuleohutusreeglite ja eeskirjade järgi.

Kahjustada said kolm müügipinda

Kella 17.47 paiku saadi tulekahju keskuses kontrolli alla. Maaroos lisas, et esmasel hinnangul on kahjustada saanud keskuse esimesel korrusel asuvad Jyski, Euronicsi ja Klicki kauplused, mis jäävad ka suletuks. «Tulekahju suits levis ka keskusesse laiemalt. Täpsem kahjude ulatus on hindamisel. Samuti tegeleme aktiivselt keskuse siseõhu kvaliteedi taastamisega.»