Näituse autorite Estookini ning Rebeca Parbuse sõnul aitab näitus arutleda selle üle, mille eest me praeguses rahutus maailmas peame tänulikud olema. Tallinna linnaruumis valitud hoonete juurde pandud reklaampindadel on kujutatud needsamad hooned, aga pommitabamuse saanuna.

«Mõeldes sellele, kui ebakindel on praegu meie maailm, sain aru, et olen enesestmõistetavalt võtnud kõike enda ümber. Alustades sellest, et oleme vabad ja iseseisvad, lõpetades sellega, et toit on laual ja katus pea kohal. On palju, mille eest tänulik olla,» lausus Parbus.

«Need teosed peegeldavad vaatepilte, mida me oma linnapildis ei näe. Kui palju me hindame neid hetki, mil kõik on hästi?» küsib kunstnik Estookin.

Näituse «Hetk» üks plakat Tallinnas Mustamäe teel. Autorid Estookin ja Rebeca Parbus. Mustamäe teel. Foto: Eero Vabamägi

Linnapea Mihhail Kõlvart näeb näitust hoopis teistmoodi. Tema hinnangul saab arutada, mis sobib ja mis mitte, kuid kunstnikel, nagu ka teiste ametite esindajatel, peab olema teatud sotsiaalne närv.

«Minu arvates ei tohi unustada, et tegemist on ikkagi avaliku ruumiga ja siin pole inimestel valikut, kas kunstiga tutvuda või mitte. Kuid mis kõige tähtsam: see pole ainult kunstniku fantaasia, kujutatakse tõelisi maju, kus inimesed elavad. Ja mida peaksid tundma need inimesed, kes näevad sellel plakatil oma korteri asemel tühjust: hävinenud maja, kohad, kus peaks olema elutuba, magamistuba või lastetuba?» küsis linnapea.