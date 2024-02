Keskkonnaamet tõmbas liivakarjäärile pidurit

MTÜ Eesti Metsa Abiks märkas vastuolulist otsust ja esitas sellele vaide eelmise aasta lõpus. Pärast seisukoha küsimist kohalikult omavalitsuselt – Kadrina vallalt –, ja kinnitust, et viimane on keskkonnakaitsjatega sama meelt, tühistas amet 16. veebruaril oma varasema otsuse.

Liivakaevandmiseks ennatlikult antud luba ei arvestanud, et Kadrina valda kavandatud Soomukse III karjääril võib olla märkimisväärne negatiivne mõju kõrvalasuvale Ohepalu looduskaitsealale, mis on ühtlasi Natura 2000 ala: vahetus läheduses on ka I ja II kaitsekategooria (linnu)liikide elupaigad ehk teisisõnu elavad seal ohustatud seisundis ja seetõttu erilist kaitset vajavad liigid.