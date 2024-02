INTERVJUU ⟩ Teenekas tseremoniaalveebel: välisministeerium tuletab mulle siiani meelde punasest vaibast välja jooksnud hiirt

Kõigepealt õnnitlen teid Kotkaristi teenetemärgi puhul. Milliseid tundeid see tekitab?

Suur tänu! Esmalt oli see kindlasti suur üllatus. Sain sellest teada tänu oma ülemale, kapten Kristo Nõule, kes oli parasjagu Kadriorus vahtkonda kontrollimas ja sealt siis helistas mulle. Loomulikult on see minu jaoks oluline aumärk, mis näitab, et olen oma teenistusega midagi Eesti riigi heaks teinud. Muidugi on see ka väga suur auasi.