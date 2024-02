Kultuurkapitali kraanid avataksegi telemaja ehituseks

Pärast eilset on peaaegu kindel, et kultuurkapitali seadust muudetakse nii, et kultuurkapital (kulka) saaks raha anda rahvusringhäälingu uue telemaja ehitamiseks ja vabakutseliste toetused ei oleks enam tulevikus maksuvabad. Kulka jagab nii toetusi kui ka ehitab kultuuri-Mekasid. Seejuures paisub tema muskel vahvasti, sest toitumine Eesti rahva mängukirest, suitsukimumisest ja viinaviskamisest aitab hoolimata majanduslangusest neil priskelt elada. Kuigi tubaka- ja alkoholiaktsiis toob kulkale samuti raha, mullu 18 miljonit eurot, on just hasartmängumaks muutumas aasta-aastalt järjest olulisemaks tuluallikaks, mullu 22 miljonit eurot. Tänavu ootab riik hasartmängumaksu koguni viiendiku võrra mullusest rohkem.