Päästeliit andis Ukrainale üle uue abisaadetise

Ukraina päästeteenistuse juhi Volodymyr Demchuki sõnul on kõige suurem vajadus hetkel demineerimisvahendite järgi, sest praegu on Ukraina maailma kõige mineeritum ala.

«GLOBSEC andmete kohaselt võib kogu sõjast saastatud alade puhastamiseks kuluda üle 700-aasta, seega on meie jaoks eestlaste toetus ülioluline, et tagada Ukraina elanike turvatunne nii kiiresti kui võimalik,» ütles Demchuk.

«Täna Kiievis olles on eriti tänuväärne tunne, et Kohila Vineer OÜ poolt tehtud annetusega oleme saanud taas tuua Ukraina humanitaardemineerijatele abi, mida nad väga vajavad,» ütles Päästeliidu juht Piia Kallas.

Volodymyr Demchuki sõnul on nad eestlastele osutatud abi eest ääretult tänulikud. «Mõistes, et inimesed üle maailma on väsinud sõjast Ukrainas, on meil hea meel, et leidub neid inimesi, kes jätkuvalt toetavad meie rahva püüdlust vabadusele. Saadame suured tänud kõigile eestlastele teie panuse eest, mis on meie jaoks hindamatu,» ütles Demchuk.