Kõik, keda Indiast pärit Balli Chouhan teadis ja kes olid kuulnud, et ta kaalub sõbra soovitusel avada restorani Jõhvis, hoiatasid, et ta seda mingil juhul ei teeks. Mis siis, et koht polnud sugugi paha – Pargi keskus oli ju linna uusim ning suurim ostu- ja vaba aja keskus. Aga Jõhvi asub ikkagi Ida-Virumaal, mille elanike eelistustest ja mõttelaadist ei saa sageli aru isegi need, kes sünnilt eestlased, saati siis nood, kes saabunud Eestisse kaugelt Aasiast.