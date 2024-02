Ukraina sõja teise aastapäeva ajaks – Ukraina jaoks sõja tumedaimatel tundidel, nagu Eesti julgeolekuvaldkonna tegutsejad küllaltki üheselt diagnoosivad – on jutud peatsest Vene agressioonist NATO ning Balti riikide vastu tõusnud tasemele, millest mööda vaadata ei saa.

Näiteks Taani luure andis veebruari alguses hoiatuse, et Venemaa mitte ainult ei suuda paari aastaga taastada oma sõjalist võimet, vaid NATO sõjaline testimine on väga tõenäoline – tõsi, arvatavasti piirduks see esialgu otsese sõjalise rünnaku piirimaile jääva eskalatsiooniga.