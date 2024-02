Pool Jokkeri kuritegelikust jõugust läks prokuratuuriga kokkuleppele

Jõugu juhi paremaks käeks nimetatud Havam sai viie aasta ja kolme kuu pikkuse vangistuse, samuti konfiskeeris kohus talt Mercedese sõiduauto. Ülejäänud kokkuleppele läinud süüalused said erineva pikkusega vanglakaristused, osaliselt tingimisi.

Riigiprokurör Raigo Aas märkis, et kuritegevus ei tohi ära tasuda ja tänase kohtuotsusega jõudis see sõnum ka poolte Jokkeri kuritegeliku ühenduse tegevusega seotud süüdistatavateni.

Ta lisas, et kuritegelike ühenduste puhul on tavatu, kui süüdistatavad on vabatahtlikult nõus hüvitama kannatanute tsiviilhagid ja loobuma ka kuritegelikul teel saadud varast.