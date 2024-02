Pärnu maantee algus, Eesti-aegne maja. Kaarduv trepp viib L&P Advokaadibüroo kontorini teisel korrusel. Siin on vaikne, väga vaikne. Pole inimesi, küll on aga kujunduselemendina seinal Pätside suguvõsale kuulunud Estofilmi aktsiad. Nende küljest on dividendikuponge kääridega hoolikalt ära lõigatud, lõigatud kuni 1940. aastani. Kui kusagil tiksuks kell, siis oleks raske öelda, kas see mõõdab praegust aega või seda, mis kulges tulevikku möödunud sajandi kahekümnendatel ja kolmekümnendatel.