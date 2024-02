VOX POPULI ⟩ Mida arvavad tallinlased šokipiltidega tänavanäitusest?

Lasnamäe vanem Julianna Jurtšenko (Keskerakond) on näituse suhtes kriitiline. Ta leiab, et selliseid pilte ei tohiks avalikus kohas ilma täiendava selgituseta eksponeerida, kuna tänaval sõidab ja kõnnib neist mööda palju inimesi, sealhulgas väiksed lapsed, teismelised ja eakad.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimm (SDE) aga Jurtšenko arvamust ei jaga ja ütleb, et linnavõimu asi ei ole kunsti keelata. «Demokraatlikus ühiskonnas on kunstnikel loominguline vabadus ja kui neil on soov end avalikult väljendada, on kohatu väita, et arutelu tuleks pidada kinniste uste taga. Kunstniku õigus ja vabadus on survestada ühiskonna valupunkte,» leiab Vimm.