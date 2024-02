FOTOD JA VIDEO ⟩ Vabaduse väljakul toimus kaitseväe paraadi peaproov

Tuleb arvestada, et 24. veebruaril on Tallinna kesklinnas hulk tänavaid suletud ja ühistranspordi marsruudid muutuvad. Kesklinnas tuleks vältida ka autoga liikumist, kuna lisaks tänavate ajutisele sulgemisele on piiratud ka sõidukite parkimis- ja peatumisvõimalusi. Kesklinna pääsemiseks on vaatamata ümbersõitudele mugavaim variant ühistransport.