President Karis andis Prantsuse kaitseväe juhatajale üle teenetemärgi

«Prantsusmaast on saanud Eesti üks lähemaid sõjalisi liitlasi. Prantsuse üksused on Eestis ja Prantsuse õhuturbemissiooni hävitajad valvavad meie taevast. Meie kaitseväelastega koos harjutades näitavad Prantsuse sõdurid ikka ja jälle, et nad on ühed professionaalsemad maailmas,» ütles president Karis teenetmärki üle andes.